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В Кельне обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

Людей эвакуируют в Кельне после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Bild.

«В Кельне обнаружена бомба времен Второй мировой войны, здания в радиусе 500 метров эвакуированы», — уточнили в сообщении.

В публикации отметили, что неразорвавшийся боеприпас нашли во время работы экскаватора на реке Рейн в Кельн-Дойце. По предварительным данным, это американская авиационная бомба.

Движение автобусов, водного и железнодорожного транспорта в районе обнаружения бомб остановили. Среди эвакуированных — сотрудники и гости отеля Hyatt.

В материале пояснили, что в опасной зоне эвакуации расположено немало офисов. Среди них: здание крупнейшего немецкого телеканала RTL. На время эвакуации журналистов, контроль выхода в эфир программ взяла на себя берлинская студия.

В феврале в Ростовской области нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

До этого под Севастополем обнаружили и уничтожили боеприпасы времен ВОВ.

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