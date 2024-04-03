В Кельне обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Людей эвакуируют в Кельне после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Bild.

«В Кельне обнаружена бомба времен Второй мировой войны, здания в радиусе 500 метров эвакуированы», — уточнили в сообщении.

В публикации отметили, что неразорвавшийся боеприпас нашли во время работы экскаватора на реке Рейн в Кельн-Дойце. По предварительным данным, это американская авиационная бомба.

Движение автобусов, водного и железнодорожного транспорта в районе обнаружения бомб остановили. Среди эвакуированных — сотрудники и гости отеля Hyatt.

В материале пояснили, что в опасной зоне эвакуации расположено немало офисов. Среди них: здание крупнейшего немецкого телеканала RTL. На время эвакуации журналистов, контроль выхода в эфир программ взяла на себя берлинская студия.

В феврале в Ростовской области нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

До этого под Севастополем обнаружили и уничтожили боеприпасы времен ВОВ.