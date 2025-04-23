Росавиация: в Казани и Нижнекамске сняли ограничения в аэропортах

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Ограничения были сняты в 14:07 по московскому времени.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов. В период действия ограничений на запасные аэродромы отправились пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

До этого в аэропорту Казани повторно ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

23 апреля сообщалось, что жители города Елабуга в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. Данных о последствиях на земле и пострадавших в результате атаки не поступало.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.