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В Казани и Нижнекамске сняли ограничения в аэропортах

Росавиация: в Казани и Нижнекамске сняли ограничения в аэропортах
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Ограничения были сняты в 14:07 по московскому времени.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов. В период действия ограничений на запасные аэродромы отправились пять самолетов, совершавших рейсы в Казань.

До этого в аэропорту Казани повторно ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

23 апреля сообщалось, что жители города Елабуга в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. Данных о последствиях на земле и пострадавших в результате атаки не поступало.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

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