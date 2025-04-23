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Временные ограничения повторно ввели в одном из российских аэропортов

Росавиация: в аэропорту Казани повторно ввели временные ограничения
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В аэропорту Казани повторно ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:45 МСК введены также в аэропорту Казань», — поделился Кореняко.

До этого он сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска были сняты.

Позже возобновил работу аэропорт Нижнекамска.

18 апреля Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

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