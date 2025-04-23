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В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки, в которой пострадал сотрудник МВД

СК Дагестана: дело возбуждено после перестрелки, в которой ранили полицейского

В Республике Дагестан уголовное дело завели после перестрелки, в которой пострадал сотрудник МВД. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («‎Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудник полиции ранен после перестрелки в Дербенте, нападавший ликвидирован. Как сообщали в УМВД по Республике РИА Новости, водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования остановиться, попытался скрыться. Затем наехал на полицейского несколько раз выстрелил сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие.

Уточняется, что нападавший был ликвидирован ответным огнем сотрудников полиции. Пострадавший в результате нападения сотрудник был экстренно доставлен в госпиталь и прооперирован — его жизни ничто не угрожает.

До этого в Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.

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