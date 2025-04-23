В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки, в которой пострадал сотрудник МВД

В Республике Дагестан уголовное дело завели после перестрелки, в которой пострадал сотрудник МВД. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике в официальном Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что сотрудник полиции ранен после перестрелки в Дербенте, нападавший ликвидирован. Как сообщали в УМВД по Республике РИА Новости, водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования остановиться, попытался скрыться. Затем наехал на полицейского несколько раз выстрелил сторону сотрудников. В ответ правоохранители применили табельное оружие.
Уточняется, что нападавший был ликвидирован ответным огнем сотрудников полиции. Пострадавший в результате нападения сотрудник был экстренно доставлен в госпиталь и прооперирован — его жизни ничто не угрожает.
До этого в Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом.
Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.