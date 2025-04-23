В храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором Церетели

В храме Христа Спасителя началась церемония прощания со скульптором Церетели

Церемония прощания с народным художником РФ и Грузии, скульптором Зурабом Церетели началась в храме Христа Спасителя. Об этом пишет РИА Новости.

Проститься со скульптором пришли его родные, а также представители российской культуры: внук Василий Церетели, председатель Союза художников РФ Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов, члены Российской академии художеств.

«Он создавал храм Христа Спасителя, вкладывал такие средства. Сегодня это символично, что мы прощаемся с ним именно здесь», — сказал Герасимов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил венок на прощание с Церетели.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 апреля Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора. Президент отметил, что Церетели посвятил свою жизнь подвижническому служению искусству и был открыт для добрых и благородных дел.

Ранее в Госдуме призвали увековечить память Церетели в виде памятника в Москве.