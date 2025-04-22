Монументалист, «придворный художник» и любящий муж. Кем был Зураб Церетели

Зураб Церетели, скончавшийся в возрасте 91 года, оставил огромный след в искусстве — и облике множества городов, от Москвы до курортной Пицунды. Он был скульптором-монументалистом и живописцем, создавал мозаичные панно, работал в технике перегородчатой эмали. А главное — был художественным руководителем проектов, менявших городское пространство, создавал монументальнейшие композиции на исторические темы и очень любил Грузию, Россию и свою семью. «Газета.Ru» — о том, как много сделал Зураб Церетели.

Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни — причиной смерти, по информации SHOT, стала остановка сердца. Уже известно, что церемония прощания со скульптором-монументалистом пройдет 23 апреля в Храме Христа Спасителя в Москве, а затем повторно — в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Похоронят Зураба Церетели на родине, в Грузии, рядом с женой Инессой Андроникашвили.

Откуда родом Зураб Церетели

close Художник и скульптор Зураб Церетели в своей мастерской в Тбилиси, 1985 год Валерий Шустов/РИА Новости

Будущий президент Российской академии художеств родился 4 января 1934 года в Тифлисе (нынешнем Тбилиси). Отец народного художника России, инженер-строитель Константин Церетели, был представителем старинной грузинской фамилии, мать, Тамара Семеновна, была родом из княжеского рода Нижарадзе (ее отца Симеона Нижарадзе расстреляли в 1937 году). Большую роль в воспитании Церетели сыграли сестра матери Шушаник Нижарадзе и ее брат, художник Георгий Нижарадзе, который стал первым учителем монументалиста. В его доме мальчик знакомился с известными грузинскими художниками — Давидом Какабадзе, Серго Кобуладзе, Учей Джапаридзе.

Зураб Церетели окончил вторую Тбилисскую среднюю школу, в 1952 году поступил в Тбилисскую государственную академию художеств. Тогда же он познакомился с будущей женой Инессой Андроникашвили. Брак зарегистрировали в 1958 году — в 1959-м у супругов родилась дочь Елена. В том же году Церетели стал выпускником академии художеств — правда, не без проблем. Его дипломная работа «Песнь о Тбилиси» была снята за формализм — и Церетели оперативно написал другую, за которую и получил «отлично». По окончании академии Церетели отправился работать в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии в качестве художника-архитектора.

С чего начинал Зураб Церетели

Периодом становления Зураба Церетели как художника, работающего во многих жанрах, стали 60-е, годы оттепели. В 1963-1964 годах он был старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии, занял пост художественного руководителя и председателя монументальной секции Союза художников Грузии. В 1967-м завершил масштабную работу по художественно-монументальному оформлению Пицунды и стал главным художником курортов Грузии.

close Мозаичное панно Зураба Церетели в Пицунде, Абхазия, 1990-е годы Albert Liberman/Getty Images

Уже в то время Церетели проявил себя не только как скульптор, но автор проекта, в котором слаженно работали мастера, воплощавшие художественную задумку главного художника — как сказали бы сегодня, креативного директора. Результат можно было увидеть на примере Пицунды — возле каждого корпуса курорта были установлены декоративные стенки с мозаикой и скульптуры, в парке появились стелы с копиями древнегрузинских каменных рельефов. Курорт превратился в художественную галерею, мозаики для которой создали выдающиеся грузинские мастера — помимо Церетели, это были Мераб Бердзенишвили, Элгуджа Бердзенишвили, Гульда Каладзе, Вахтанг Ониани и другие.

В 1964 году Церетели отправился в зарубежную командировку в Париж, где ему повезло пообщаться с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. «Почему Пикассо любил? Потому что я смотрел, как он работает у себя в мастерской. Он перед зеркалом делал какие-то движения, убегал, переносил на холсте. Так что от жизни исходил», — рассказывал Церетели об этом опыте в интервью «Известиям».

close Зураб Церетели на фоне своей мозаичной работы на фасаде Дворца культуры профсоюзов в Тбилиси, 1971 год Эдуард Песов/РИА Новости

Конец 60-х отмечен двумя монументальными мозаичными работами Церетели — это скульптурно-пространственные композиции на стенах здания Дворца профсоюзов в Тбилиси и мозаичный бассейн «Морское дно» в мемориальном комплексе в Ульяновске. В 1970-м художнику присудили Государственную премию СССР. Его назначили главным художником Министерства иностранных дел СССР — в этой должности он пробудет 10 лет, занимаясь оформлением посольств СССР за рубежом.

Кем был Церетели в Советском Союзе и современной России

В 1980 году Церетели назначили главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. Тогда же он был награжден орденом Дружбы народов и удостоен звания «Народный художник СССР». В начале 80-х его жизнь и работа по-прежнему были связаны с Грузией — он занял пост художественного руководителя по монументально-декоративному искусству Художественного фонда Грузии, получил звание профессора Тбилисской академии художеств, был назначен руководителем творческой мастерской монументального искусства Академии художеств СССР в Тбилиси. В течение этого десятилетия художник также успел стать заведующим кафедрой монументально-декоративного искусства Тбилисской академии художеств и председателем Союза дизайнеров Грузии.

close Художник Зураб Церетели в своей мастерской в Тбилиси, 1976 год Александр Макаров/РИА Новости

В 1988 году Церетели был избран действительным членом Академии художеств СССР, а в 90-м занял место академика-секретаря отделения дизайна Академии художеств СССР.

В советские годы, 83-м, Церетели вместе с архитектором Андреем Вознесенским создал монумент «Дружба навеки» в честь 200-летия подписания Георгиевского трактата между Россией и Грузией — он стоит на Тишинской площади в Москве. Это одна из самых значимых его работ.

close Монумент «Дружба навеки», посвященный русско-грузинской дружбе Анатолий Морковкин/ТАСС

После распада СССР Зураб Константинович нашел свое место в новой системе. Президент Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, руководитель творческой мастерской дизайна Российской Академии художеств, художественный руководитель мемориального комплекса на Поклонной горе, посол доброй воли ЮНЕСКО, действительный член Грузинской академии наук, президент Российской Академии художеств… Список должностей и званий, полученных Зурабом Церетели в 90-е, — огромен.

Главные работы Зураба Церетели

В 2000-е Зураба Церетели негласно называли «придворным художником» — под его художественным руководством в российской столице были реализованы проекты, определившие облик «лужковской» Москвы. Их достаточно перечислить: Мемориальный комплекс на Поклонной горе (1995 год), Московский зоопарк (1996), реконструкция Манежной площади и монумент «300-летие Российского флота», более известный как памятник Петру I (1997), воссозданный Храм Христа Спасителя (1999), Московский музей современного искусства на Петровке (1999), Галерея искусств Зураба Церетели, памятник Шарлю де Голлю 2005 года (как и монумент, посвященный Петру I, он был подвергнут резкой критике), создание эмалевых панно и витражей для станции метро «Трубная» (2007), открытие Государственного музея современного искусства Российской Академии художеств (2009). И это только то, что Зураб Церетели создал в российской столице — а ведь были еще памятники в Санкт-Петербурге, Самаре, Ульяновске, подмосковной Рузе (на повороте к деревне Петрищево стоит трогательный памятник Зое Космодемьянской), Рязани, Ярославской области, Грозном.

close Памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» (Петру Первому) в Москве Владимир Астапкович/РИА Новости

Свой след Церетели оставил и за рубежом. Прежде всего, конечно, в Грузии — это, в частности, монументы «Святая равноапостольная Нина» и «Святой Георгий» в Тбилиси. Многие работы Церетели живут во Франции: в Гаскони, например, установлен памятник «Три мушкетера», а в городе Плоэрмель в Бретани — памятник Иоанну Павлу II. В Севилье в Испании — бронзовая скульптура «Рождение Нового Человека», Святитель Николай Чудотворец — в городе Бари в Италии, скульптурная композиция «Холокост» — в Иерусалиме, монумент «Добро побеждает зло» перед зданием ООН — в Нью-Йорке, композиция «Слеза скорби» в Бейонне, в американском штате Нью-Джерси. Трагедии мирового масштаба, исторические события, государственные деятели и героические личности находили воплощение в скульптурной форме. Зураб Церетели создал скульптурные изображения Владимира Путина (в виде борца), Владимира Жириновского, Юрия Лужкова (в образе дворника), Шарля де Голля, Петра I. Только памятника Борису Ельцину его работы почему-то нет.

close Скульптура «Рождение Нового Человека» в Севильи, Испания Российская Академия Художеств

Личная жизнь Зураба Церетели

Главной музой Зураба Церетели долгое время оставалась его жена Инесса Андроникашвили, ушедшая из жизни в 1998 году. Спустя многие годы после ее кончины художник продолжал отдавать дань памяти нежно любимой супруге. В 2018 году в Московском музее современного искусства прошла выставка Зураба Церетели, получившая название «Посвящается Инессе». Ее портреты он писал всю жизнь — через 10 лет после того, как жена ушла из жизни, Зураб Церетели создал ее изображение в окружении множества горящих свечей. «Я старался всю ее жизнь сделать радостной. Мне повезло, что у меня была чудная жена», — признавался он как-то.

close Инесса в мастерской, 1986 год Зураб Церетели/Третьяковская галерея

В браке у Церетели родилась дочь Елена, которую называют чаще Ликой, — она тоже стала художницей. Художник воспитал также двух приемных девочек, Татьяну и Людмилу: их однажды с прогулки провела его трехлетняя дочь — как оказалось, девочки росли в неблагополучной семье, и Церетели взял их под свою опеку.

У Зураба Константиновича остались трое внуков — Василий, Зураб и Виктория. И четверо правнуков — Александр, Николай, Филипп и Мария.

В 2004 году фактической супругой Церетели стала художница и искусствовед Татьяна Кочемасова, младше его на 46 лет.

В последние годы Церетели с ней жил в Переделкино, где у него и дом, и мастерская, и музей его имени, который невозможно не заметить благодаря масштабному саду скульптур.