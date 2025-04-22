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В Госдуме призвали увековечить память Церетели в виде памятника в Москве

Депутат ГД Драпеко: память скульптора Церетели следует увековечить
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко в интервью «Парламентской газете» высказала предложение увековечить в Москве память выдающегося скульптора Зураба Церетели в виде названия улицы или установки мемориала.

Парламентарий выразила уверенность, что если с такой инициативой выступит столичная мэрия или Мосгордума, она обязательно получит поддержку.

«Я считаю, что Зураб Константинович был великим скульптором. Его знают не только в России, но и далеко за ее пределами, не только в наших городах стоят его замечательные произведения, но и во многих других городах мира», — сказала Драпеко.

О том, что Церетели не стало на 92-м году жизни, 22 апреля сообщил помощник художника Сергей Шагулашвили.

Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее стало известно, какое наследство мог оставить Церетели.

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