Обыски проходят у главы департамента дорожного хозяйства и транспорта российского региона

Силовики проводят обыски у директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и у его заместителя. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Проводятся обыски у директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его зама», — сказал источник агентства.

На сайте прокуратуры Ивановской области сообщается, что директора местного департамента дорожного хозяйства и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 млн руб.

До этого сообщалось, что бывший вице-премьер республики Коми Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, его задержали в Москве. Как сообщил «Ъ» источник в окружении экс-вице-премьера Коми, его задержали в столице, куда он переехал после того, как сложил свои полномочия в феврале 2022 года. Сам Виноградов заявлял, что в столице ему предложили работу в одной из государственных корпораций.

Ранее задержали главу ЗАТО Видяево в Мурманской области.