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Задержан глава мурманского ЗАТО Видяево

СК: главу ЗАТО Видяево арестовали по делу о коррупции
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Главе закрытого административно-территориального образования Видяево (Мурманская область) предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, в 2024 году чиновник, используя служебное положение, содействовал заключению гражданско-правового договора на обеспечение муниципальных нужд ЗАТО с руководителем коммерческой структуры. Взамен должностное лицо получило незаконное денежное вознаграждение, превышающее 15 млн рублей.

3 апреля руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила, что выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Васильева, обвиняемого в воровстве барельефов с могил на Северном кладбище.

До этого в Сочи задержали мужчину, подозреваемого в краже гранитных памятников. В полицию обратился пострадавший, который занимается изготовлением монументов. Он рассказал, что из его гаража пропали четыре памятника и один плиткорез. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Ранее супругу блогера Портнягина обвинили в даче взятки за сохранение самостроя.

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