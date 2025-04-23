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Высланный из РФ молдавский шпион налаживал контакты между разведкой Украины и Санду

ФСБ: высланный из РФ агент Молдавии налаживал контакты между Будановым и Санду
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Высланный из России молдавский агент Дмитрий Руснак в 2020 году помогал в налаживании контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и на тот момент кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

«В 2020 году на Д. Руснака вышел начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, искавший возможность установления контакта с М. Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента РМ», — говорится в сообщении федеральной службы безопасности.

За сотрудничество, как уточнили в ФСБ, Буданов помогал Руснаку в реализации коммерческих проектов на Украине, включающих интересы компаний США по выращиванию семян. Кроме того, за выполнение заданий военной разведки Украины Руснаку вручили госнаграду.

Также в ФСБ РФ сообщили, что летом 2021 года Руснак лично встретился с Будановым и тогдашним главой Службы информации и безопасности Молдавии Александром Есауленко. В ходе этой встречи они, как сообщили в ведомстве, обсуждали планы по подрыву складов с боеприпасами в Приднестровье, которые охраняют российские миротворцы.

23 апреля гражданина Молдавии Дмитрия Руснака выдворили с территории Российской Федерации из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения службы. Выяснилось, что Руснак должен был втереться в доверие российских спецслужб и собрать данные о действиях властей РФ, спецслужб и их сотрудников.

Ранее в Краснодарском крае задержали шпиона украинских спецслужб.

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