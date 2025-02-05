Жительницу Ялты подозревают в госизмене

Жительницу Ялты судят за перевод денег для ВСУ, совершенный в Ирландии

Жительницу Ялты судят по статье о государственной измене за перевод денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенный в Ирландии. Об этом РИА Новости заявили в крымской прокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в городе Дублине, посредством счета, открытого в иностранном банке, осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины», — заявили в прокуратуре.

Уточняется, что, по версии следствия, жительница Ялты осознавала, что переведенные средства будут использоваться в том числе для нанесения вреда Вооруженным силам России.

Женщину судят по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дело направлено в Верховный суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Недавно также Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна.

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