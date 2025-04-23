Суд оштрафовал правнучку летчика Чкалова

Суд оштрафовал правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Боганову за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что Богаднову оштрафовали на 45 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.34 кодекса России об административных правонарушениях.

В ноябре 2024 года сообщалось, что объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла в Бельгии стартап May23. Компания зарегистрирована в провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Известно также, что Богданова зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятого лица и платит налоги.

В своих соцсетях девушка еще в начале ноября писала «да не собираюсь я в Россию, не переживайте вы так». По данным СМИ, Богданова с семьей больше 10 лет проживает в Бельгии.

В июле 2024 года Минюст РФ признал Дарью Богданову (признана в РФ иностранным агентом) иноагентом.

Ранее сообщалось, что иноагентам хотят запретить избираться в общественные палаты.