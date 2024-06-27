Иноагентам хотят запретить доступ в общественные палаты

Группа парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации законопроект, который предполагает, что иностранные агенты и лица с иностранным гражданством не смогут стать членами общественных палат всех уровней. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что соавторами являются 11 сенаторов и депутатов «Единой России», включая заместителя председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольгу Занко, члены Совета Федерации РФ Дарью Лантратову и Андрея Клишаса.

Законопроектом они предлагают не допускать иноагентские организации к выдвижению кандидатур в федеральные и региональные палаты, а также запретить гражданам-иноагентам и с иностранным гражданством становиться их членами. Также в нововведении предлагают дополнить федеральный закон, уточнив его тем, что иноагент не может осуществлять деятельность, которая связана с общественным контролем.

До этого стало известно, что Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы доступа в библиотеках к книгам авторов, признанных министерством культуры России иностранными агентами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.