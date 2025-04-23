Юрист раскрыл, смогут ли Комиссаренко и Романов вернуть гражданство РФ

Стендап-комики Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов не смогут вернуть себе российское гражданство. Об этом заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев в беседе с RT.

Юрист уточнил, что комиков лишили гражданства РФ из-за обвинений в осуществлении деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России.

«Подобная формулировка причин лишения гражданства не предусматривает возможности повторного обращения иностранца для получения российского гражданства», — отметил Соловьев.

Он добавил, что Комиссаренко и Романов теперь также не могут въехать на территорию РФ. Однако при изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения, оно может быть отменено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (МВД, ФСБ, Минобороны, СВР, МИД, ФСИН, ФТС, Росфинмониторинг).

Накануне стало известно, что белорусского стендап-комика Славу Комиссаренко и его украинского коллегу Дмитрия Романова лишили российского гражданства по инициативе ФСБ на основании того, что действия комиков создают угрозу нацбезопасности страны. Им также запретили въезд в РФ.

Кроме того, Комиссаренко обвиняется в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его заочно приговорили к шести годам колонии и объявили в межгосударственный розыск.

Ранее уехавший из России комик-иноагент назвал бесполезным высшее образование.