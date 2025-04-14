Уехавший из России комик-иноагент раскритиковал высшее образование

Переехавший из России в Испанию стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) назвал высшее образование бесполезным. Об этом он заявил в шоу «Культурная разница» на своем YouTube-канале.

Белый признался, что в последнее время стал придерживаться мнения о том, что высшее образование не нужно. Он считает, что вместо этого лучше уделить время изучению других вещей.

Комик уточнил, что у него два высших образования — военное и сельскохозяйственное — и ни одно ему не пригодилось в жизни.

«Мне ни одно высшее образование не пригодилось. Можно сколько угодно спорить, что это база, благодаря ей что-то происходит, у тебя какая-то насмотренность, наученность и так далее. Но я считаю, что в современном мире надо изучать только языки», — отметил Белый.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Сначала он с женой Ольгой жил в турецкой Анталье, однако незадолго до рождения дочери семья переехала в Барселону.

1 сентября 2023 года Минюст внес комика в реестр иноагентов, сославшись на иностранное финансирование его деятельности. Белый несколько раз пытался обжаловать это решение, однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. В частности, 27 февраля этого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять жалобу комика об исключении его из реестра иноагентов.

До этого Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали Белому в удовлетворении иска.

Ранее Руслан Белый пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне.