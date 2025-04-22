Славу Комиссаренко лишили российского гражданства

Комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства по инициативе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«По инициативе Федеральной службы безопасности лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия мужчин создают угрозу нацбезопасности России. Им также запретили въезд в РФ.

Комиссаренко заочно приговорен к шести годам лишения свободы в Белоруссии. Минский городской суд 30 декабря признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Белоруссии. Дело было возбуждено по статьям — о разжигании вражды, а также об оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко.

Романов является гражданином Украины. Некоторое время работал на российском телеканале ТНТ. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант». В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу. В феврале 2024 года Романов заявил, что заканчивает карьеру в стендапе ради наставничества.

Ранее стало известно, сможет ли российский комик снять статус иноагента после отмены штрафа.