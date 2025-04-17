В трех аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 20:28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.

Кореняко пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пресс-секретарь Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на прием и отправку самолетов в 18:50.

Незадолго до этого пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Астраханской областью. По информации оборонного ведомства, вражеский беспилотник сбили около 19:00 по мск.

Ранее в Южной Корее захотели возобновить авиасообщение с РФ.