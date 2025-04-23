Врач назвала продукты, которые помогут пожилым защититься от переломов

Пожилым людям стоит включать в свой рацион питания молочные продукты, жирную рыбу, овощи и орехи, чтобы снизить риск переломов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, для профилактики им нужны продукты, которые содержат кальций и витамины D и К. Так, кальций можно получить из творога, йогурта, сыра, кунжута, миндаля. Рыба жирных сортов, включая лосось и сардины, содержит кальций и витамин D. В шпинате, брокколи и капусте есть большое количество витамина К, добавила врач.

Она отметила, что представителям старшего поколения нужно потреблять 1,3 тыс. мг кальция ежедневно.

«Например, в день можно съедать 100 г творога, 30 г сыра и порцию йогурта. Красная рыба содержит 20% кальция от суточной нормы, а 20 г миндаля — 8%. Однако важно, чтобы рацион был сбалансирован и индивидуально подобран врачом», — отметила Русакова.

Специалист также посоветовала отказаться от сахара, алкоголя и кофеиносодержащих напитков, потому что они могут нарушить усвоение кальция.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что пожилым людям полезно включать в свой рацион питания творог, который поможет укрепить костную систему и снизить риск переломов.

Ранее врач предупредила об опасности похудения для пожилых.