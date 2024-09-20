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Врач рассказал, какой продукт поможет снизить риск переломов в пожилом возрасте

Врач Арзамасцев: творог поможет снизить риск переломов в пожилом возрасте

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Freepik.com

Пожилым людям полезно включать в свой рацион питания творог, который поможет укрепить костную систему и снизить риск переломов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, в этом продукте содержатся белок и кальций, которых обычно не хватает представителям старшего поколения.

«Белок необходим для сохранения мышечной ткани, иммунитета и в целом для поддержания работы клеток и хорошего самочувствия. Кальций нужен для костной системы. <...> У пожилых высоки риски остеопороза, переломов, спонтанной травматизации во время прогулки. Достаточное количество кальция все это предотвращает», — сказал Арзамасцев.

Врач рекомендует есть творог через день, порция должна составлять примерно 150 г. Его можно чередовать с другими белковыми продуктами. При этом людям с повышенным холестерином или избыточным весом специалист советует отдавать предпочтение менее жирному творогу.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что творог не стоит сочетать с мясом и рыбой. По ее словам, стоит избегать смешивания белков животного происхождения, иначе могут начаться проблемы с пищеварением, возникнуть гниение, брожение, раздражение, метеоризм.

Ранее были названы продукты, помогающие «обуздать» аппетит.

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