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Врач предупредила об опасности похудения для пожилых

Врач Ткачева: похудение может быть опасно для пожилых
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Shutterstock

Людям в пожилом возрасте следует с осторожностью относиться к процессу похудения, потому что он может навредить их здоровью. Об этом kp.ru рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Ткачева.

«Снижение веса тоже может представлять опасность. Причем, иногда даже в большей степени, чем ожирение. В пожилом возрасте следует очень осторожно относиться к резкому снижению веса. Для увеличения продолжительности жизни важно сохранять вес стабильным, а питание — полноценным», — подчеркнула эксперт.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала газете «Известия», что при здоровом сбросе веса человек должен в неделю терять 0,5–1 кг. По ее словам, если уходит больше 1 кг, зачастую это происходит за счет утраты мышечной массы.

Ткачева добавила, что потеря более 5% массы тела особенно опасна для людей старше 60 лет. Она уточнила, что риски в этом случае сильнее, чем при стабильном весе и прибавке в килограммах.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что зеленые овощи могут ускорить процесс похудения к лету за счет содержания клетчатки.

Ранее был развеян миф о правиле «десяти тысяч шагов».

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