В Польше заявили, что Франциск был плохим политиком и дипломатом

Папа Римский Франциск был плохим политиком и плохим дипломатом, но хорошим священнослужителем. Об этом сказал спикер сейма Польши Шимон Холовня, его цитирует РИА Новости.

«Это был очень хороший пробощ (священнослужитель — прим. «‎Газета.Ru»). По моей оценке, он был плохим политиком, по моей оценке, это был очень плохой дипломат, но он был прекрасным священнослужителем мира, прекрасным верующим ксендзом, а это наиважнейшее для папы», — сказал Холовня.

Он добавил, что ему не нравилась оценка украинского конфликта Франциском. По словам спикера сейма, понтифик не понимал Европу. Вместе с тем, подчеркнул Холовня, очень хорошо относился к людям и всегда поддерживал их, особенно в трудные моменты.

22 апреля агентство Reuters написало, что украинские католики были недовольны папой Римским из-за того, что он не встал на сторону Киева. В материале говорится, что в прошлом году Франциск говорил о том, что тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры, сильнее.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

Ранее мусульмане России назвали папу Римского миротворцем.