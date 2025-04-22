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Букмекеры назвали имя фаворита на титул папы Римского

Guardian: фаворит на титул папы Римского — секретарь Святого Престола Паролин
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Alessandro Bianchi/Reuters

Букмекеры называют итальянского кардинала, государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина фаворитом на титул понтифика. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, 70-летний Паролин был приближенным папы Римского Франциска, а также обладает богатым дипломатическим опытом.

Букмекер OddsChecker's оценивает шансы на избрание Паролина в 40%. Коэффициент ставки на его избрание составляет 6/4. Следующий претендент на титул — 67-летний филиппинский куриальный кардинал Луис Антонио Тагле. По данным OddsChecker's, его шансы оцениваются в 28%, коэффициент ставки — 13/5.

Тагле в случае избрания, как уточняет газета, станет первым азиатским понтификом. По данным The Guardian папа Римский Франциск рассматривал его в качестве своего возможного преемника, однако позднее Тагле, вероятно, утратил расположение понтифика.

По данным Online Betting Guide, шансы Паролина и Тагле равные - 36,4%, а коэффициент ставок составляет 7/4.

Помимо Паролина и Тагле, в списке возможных кандидатов итальянский кардинал, архиепископ Болоньи Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Эстергома-Будапешта и примас Венгрии Петер Эрдё, ганский кардинал Питер Тарксон, служащий архиепископом Кейп-Коста, а также канадский куриальный кардинал Марк Уэлле.

Папы Римского не стало 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили, что Франциск был плохим политиком и дипломатом.

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