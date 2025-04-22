Букмекеры назвали имя фаворита на титул папы Римского

Букмекеры называют итальянского кардинала, государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина фаворитом на титул понтифика. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, 70-летний Паролин был приближенным папы Римского Франциска, а также обладает богатым дипломатическим опытом.

Букмекер OddsChecker's оценивает шансы на избрание Паролина в 40%. Коэффициент ставки на его избрание составляет 6/4. Следующий претендент на титул — 67-летний филиппинский куриальный кардинал Луис Антонио Тагле. По данным OddsChecker's, его шансы оцениваются в 28%, коэффициент ставки — 13/5.

Тагле в случае избрания, как уточняет газета, станет первым азиатским понтификом. По данным The Guardian папа Римский Франциск рассматривал его в качестве своего возможного преемника, однако позднее Тагле, вероятно, утратил расположение понтифика.

По данным Online Betting Guide, шансы Паролина и Тагле равные - 36,4%, а коэффициент ставок составляет 7/4.

Помимо Паролина и Тагле, в списке возможных кандидатов итальянский кардинал, архиепископ Болоньи Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Эстергома-Будапешта и примас Венгрии Петер Эрдё, ганский кардинал Питер Тарксон, служащий архиепископом Кейп-Коста, а также канадский куриальный кардинал Марк Уэлле.

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