Стало известно о крупном долге арестованного за растрату бывшего курского депутата

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев задолжал почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП России.

По данным службы, из общего долга 1,3 миллиона рублей приходится на «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Также приставы взыскивают почти 100 тысяч рублей за неуплату долга в срок.

Кроме того, как следует из данных ФССП, Васильев должен 63 тысячи рублей по «налогам и сборам, включая пени», а также 1 тысячу рублей за «госпошлину, присужденную судом».

Васильева арестовали 21 апреля. Его подозревают в хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Сейчас экс-депутат находится в Москве. С ним проводят следственные действия.

19 апреля его лишили мандата. До этого он дал показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Мужчин обвиняют в хищении более 1 млрд рублей. По версии следствия, обвиняемые работали только с теми подрядчиками, которые согласились отдать им не менее 15% от суммы договора. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам.