Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал долги с блогера Лерчек по коммунальным платежам

Суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по иску «Мосводоканала». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — говорится в сообщении.

Сумма долга неизвестна. Решение суда вступило в силу.

24 марта также сообщалось, что суд продлил домашний арест самой Лерчек и ее бывшему супругу — блогеру Артему Чекалину.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее суд в Екатеринбурге продлил арест местному блогеру.