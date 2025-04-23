Участники СВО смогут пройти репродуктивную диспансеризацию после демобилизации

Участники специальной военной операции (СВО) после возвращения к гражданской жизни смогут пройти репродуктивную диспансеризацию. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

Глава Минздрава подчеркнул, что программа оценки репродуктивного здоровья доступна всем гражданам, но для участников СВО предусмотрены отдельные условия.

«После демобилизации военные смогут пройти комплексное обследование в рамках диспансеризации. Для участников СВО организована специальная программа. Они будут вовлечены в процесс диспансеризации сразу после возвращения», — уточнил Мурашко.

7 апреля заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Даржа Бадлуев сообщил, что российские власти обсуждают вопрос репродуктивной диспансеризации участников специальной военной операции.

В январе Мурашко заявил, что поликлиники будут выделять специалиста для координации медицинской помощи участникам СВО. По его словам, участники СВО смогут выбирать поликлиники, и медучреждения будут выделять специалиста, который сможет координировать предоставление таким пациентам первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке.

Ранее в ЛДПР предложили дать ветеранам СВО льготы на услуги стоматологов.