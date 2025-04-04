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В ЛДПР предложили дать ветеранам СВО льготы на услуги стоматологов

ЛДПР предложила дать ветеранам СВО право на бесплатные зубные протезы
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Depositphotos

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который дает право ветеранам и инвалидам специальной военной операции (СВО) на бесплатное протезирование зубов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Возвращаясь с фронта, все ребята нуждаются в серьезном восстановлении своего здоровья. <...> Многие, проходя обследование, сталкиваются с необходимостью зубного протезирования, при этом чек на данную медицинскую услугу начинается от нескольких десятков тысяч рублей», — рассказал замруководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, их должны предоставлять быстро.

В марте президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

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