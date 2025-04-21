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Крыса обесточила школы, больницу и колесо обозрения в Бурятии

В Улан-Удэ крыса залезла в распределитель и оставила без света школы и больницу

В Улан-Удэ Республики Бурятии крыса залезла в распределитель и оставила без света несколько социальных объектов и колесо обозрения. Отключение электричества продлилось около 40 минут, сообщает Telegram-канал «‎Весь Улан-Удэ».

Уточняется, что грызун попал в распределительный пункт на улице Краснофлотская, 32.

«‎Отключение продлилось 41 минуту и затронуло социальные объекты: поликлинику №3, детский сад «Оюна», школы 18 и 56, несколько насосных станций», — говорится в сообщении.

Колесо обозрения пришлось крутить вручную, чтобы спустить людей, пишет канал.

14 апреля сообщалось, что в поселке Нижнее Лоо в Сочи из-за енота полностью сгорел частный дом. По словам хозяина, возгорание началось с крыши, куда пробрался енот. Грызун повредил электропроводку, что привело к короткому замыканию. Мужчина также рассказал, что пожарные ехали дольше десяти минут и у них якобы не хватало воды. Он добавил, что на момент прибытия сотрудников МЧС огонь уже полностью охватил дом.

Вместе с тем по данным МЧС, которые приводит канал, на тушение пожара были направлены 8 сотрудников и две единицы техники. Ведомство утверждает, что подразделения выехали незамедлительно.

Ранее часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции.

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