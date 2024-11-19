В Запорожье обесточены несколько тысяч абонентов после взрывов

Более 15,6 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в подконтрольном Украине городе Запорожье, где накануне, 18 ноября, произошла серия взрывов. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности были обесточены более 17,6 тысячи абонентов, электроснабжение двух тысяч уже возобновили.

18 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Запорожье произошло много сильных прилетов по расположенным на правом берегу Днепра заводам. В частности, были поражены Запорожский трансформаторный завод и находившиеся рядом с ним предприятия.

Днем ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу военных предприятий. Украинские власти назвали атаку одной из самых крупных. В частности, серьезные повреждения получили несколько ТЭС. Во многих регионах пострадали объекты инфраструктуры, введен режим экстренных отключений электроэнергии.

Ранее пожарный робот-вездеход для Запорожья показали на видео.