Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Запорожье обесточены несколько тысяч абонентов после взрывов

В подконтрольном Украине городе Запорожье обесточены более 15,6 тысячи абонентов

close
Brücke-Osteuropa/Wikimedia

Более 15,6 тысячи абонентов остаются без энергоснабжения в подконтрольном Украине городе Запорожье, где накануне, 18 ноября, произошла серия взрывов. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности были обесточены более 17,6 тысячи абонентов, электроснабжение двух тысяч уже возобновили.

18 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Запорожье произошло много сильных прилетов по расположенным на правом берегу Днепра заводам. В частности, были поражены Запорожский трансформаторный завод и находившиеся рядом с ним предприятия.

Днем ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу военных предприятий. Украинские власти назвали атаку одной из самых крупных. В частности, серьезные повреждения получили несколько ТЭС. Во многих регионах пострадали объекты инфраструктуры, введен режим экстренных отключений электроэнергии.

Ранее пожарный робот-вездеход для Запорожья показали на видео.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами