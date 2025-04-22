Подростков, избивших сверстника из -за внешнего вида, исключат из школы

Двое подростков, до реанимации избивших сверстника в московской школе будут отчислены. Об этом «Газете.ru» сообщило руководство образовательного учреждения.

После инцидента в школе № 2120 комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение об исключении виновных в избиении, приказ об отчислении учеников уже подписан директором школы.

Восьмиклассники жестоко избили подростка из-за того, что он якобы выглядел как неформал. Мальчик получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов, он госпитализирован в отделение реанимации. Нападавших задержали, ими оказались двое подростков 2009 года рождения, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что четверо подростков приставали к девочке у ТЦ в Нефтеюганске. Инцидент произошел вечером 18 апреля возле ТРЦ «Рандеву» на окраине города. Четверо подростков стали приставать к жертве, еще находясь в торговом центре. Они преследовали девочку, толкали и хватали ее за руки, прижимали к стене, ставили подножки. Издевательства продолжились на улице, однако взрослые на такое поведение детей не реагировали.

Ранее в Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты.