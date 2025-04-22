«Называют кавказцами, устраивают самосуд»: в Москве подростки довели школьника до реанимации

В Москве школьники избили ученика на год младше из-за его внешнего вида. Пострадавший на несколько часов потерял сознание, у него серьезные травмы. Учителя не вступились за школьника. Ему оказали помощь другие ученики. Родители требуют наказать виновных. Они утверждают, что администрация школы нарочно замалчивает подобные случаи. Подростков задержали.

В Москве два школьника избили мальчика на год младше. Он потерял сознание и попал в реанимацию, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в столичной школе №2120. Два ученика Джамбулат и Ильнур (имена изменены) избили восьмиклассника Даниила (имя изменено) из-за его внешнего вида — они посчитали его неформалом (у пострадавшего бледная кожа, он красит волосы в черный цвет). Одноклассники Даниила утверждают, что юноше и раньше доставалось от хулиганов: его также избивали за внешний вид.

В СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам сообщили, что оба подростка задержаны в рамках уголовного дела по 213-й статье («Хулиганство»). Следователи также допрашивают учителей и свидетелей.

«По версии следствия, 21 апреля 2025 года двое подростков, находясь в школе, расположенной на улице Радужной в Новой Москве, желая противопоставить себя сверстникам и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напали и применили насилие к ученику 2010 года рождения», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ребенок в реанимации

По данным Baza, потерпевший был без сознания несколько часов. Врачи диагностировали у юноши сотрясение головного мозга и перелом челюсти.

Очевидцы сняли на телефоны момент, когда у Даниила начались судороги. Помощь ему оказывали дети. Одна из девочек принесла воду и брызгала ее на лицо школьника, чтобы он пришел в себя. На кафеле вокруг юноши видны следы крови.

Взрослых на кадрах не видно. Однако слышно, как какая-то женщина, возможно, учительница, требовала от школьников разойтись по кабинетам на уроки. По данным Telegram-канала «Многонационал», дети пытались остановить Джамбулата и Ильнура, но они все равно продолжили бить Даниила по голове.

Школа проявила халатность

Руководство школы не предприняло никаких действий к стабилизации ситуации, что привело к серьезным последствиям, пишет Baza.

Ученики школы и родители создали петицию с просьбой наказать хулиганов. Они отправили документ в СМИ и общественникам. Директор учебного заведения Дмитрий Ланщиков в общем чате подтвердил, что в школе действительно произошла драка между учениками.

«Информация по факту случившегося направлена в правоохранительные органы», — пояснил Ланщиков.

Директор утверждает, что школа провела беседу с родителями нападавших, а администрация уже проводит служебное расследование, по результатам которого «будет принято решение о постановке подростков на внутришкольный учет». Однако родителей такое наказание не устроило. Они заявили, что злоумышленники не в первый раз терроризируют школьников. Родители считают, что постановка на учет не сможет изменить их поведение.

Департамент образования Москвы также создал комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего.

«Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120 как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании», — рассказали в ведомстве Msk1.ru.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале также сообщила, что все уполномоченные органы подключены к ситуации.

«Хочу подчеркнуть: подобным ситуациям не место ни в школе, ни в обществе в целом. Уверена, что по результатам проверки виновные будут наказаны.

Будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и по профилактике агрессивного поведения в подростковой среде», — написала Ярославская.

Избили мигранты

По данным «Царьграда», расправу устроили дети из семьи мигрантов.

«Называют себя кавказцами и устраивают самосуд», — рассказали другие школьники. По их словам, избиения происходят не первый раз. Это было как в стенах школы, так и за ее пределами.

Школьники и взрослые требуют, чтобы к ответственности привлекли не только злоумышленников, но и их родителей. По данным «Многонационала», жалобы на «кавказскую диаспору» поступают регулярно, в том числе от учителей. Их якобы «фильтрует» замдиректора Елена Оганесова. Если в инциденте фигурирует ребенок не русской национальности (или у него родитель-иностранец), педагогов заставляют молчать или увольняют. Telegram-канал отмечает, что в течение нескольких последний лет из школы ушли десятки хороших учителей.

Драка, аресты, уголовное дело. Как в московском метро снимали девушку в никабе СК РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигранта, который напал на пенсионерку... 16 апреля 18:25

«Вышвырнуть за пределы России»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с News.ru заявил, что семьи школьников-хулиганов нужно выдворить из России:

«Они [виновники] могут не понести должного наказания, потому что еще не достигли возраста привлечения к ответственности, все зависит от того, какую статью и пункт применят. Нужно проверить легальность пребывания в России их родителей. Они должны компенсировать весь ущерб, понести максимально возможную ответственность. А дальше вышвырнуть к чертовой матери за пределы России с широким освещением в назидание другим иностранцам, кто будет прикасаться к нашим российским детям».

По словам депутата, из-за таких инцидентов граждане могут устроить самосуд. Он предложил снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет за групповое насилие против несовершеннолетних.