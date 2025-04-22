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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

ТАСС: летевший из Петербурга в Киров самолет экстренно приземлился в Шереметьево
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Shutterstock

Самолет Boeing-738, следовавший по маршруту Санкт-ПетербургКиров, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неполадок. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Причиной посадки стало снижение параметров давления в гидросистеме», — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет благополучно приземлился.

17 апреля сообщалось, что летевший из американского Денвера в Канаду самолет Boeing 737 вскоре после взлета совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Инцидент произошел в самолете с 159 пассажирами на борту, который направлялся в Эдмонтон. Кролик каким-то образом попал в правый двигатель до взлета. После ЧП лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

10 апреля Telegram-канал 112 сообщил об отказе двигателя на борту пассажирского самолета Airbus, направлявшегося из российской столицы в индонезийский город Денпасар. На этом фоне экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Позже в экстренных службах заявили, что лайнер приземлился штатно.

Ранее в Минеральных Водах у самолета во время посадки загорелось шасси.

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