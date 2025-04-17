В США двигатель самолета загорелся из-за кролика

В США самолет аварийно сел, когда из-за кролика у него загорелся двигатель

Летевший из американского Денвера в Канаду самолет Boeing 737 вскоре после взлета совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик, передает ABC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в самолете с 159 пассажирами на борту, который направлялся в Эдмонтон. Кролик каким-то образом попал в правый двигатель до взлета. После ЧП лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

В субботу, 1 марта, грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета. Причиной произошедшего тоже стало возгорание двигателя. Тогда оно было вызвано столкновением с птицей. Инцидент, сопровождавшийся, по свидетельствам очевидцев, громким звуком, случился около 8:07 утра по местному времени (16:07 мск).

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