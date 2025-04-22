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Во Франции после проливных дождей начались наводнения

BFMTV: небывалые за 32 года наводнения начались на юго-западе Франции
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Depositphotos

Во французской коммуне Перигё в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны небывалые более чем за 30 лет наводнениями. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«‎В ночь на вторник повышение уровня воды в реке Иль в регионе Перигё составило 3,43 метра, это самый высокий показатель с 1993 года», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что наводнения начались в результате обильных дождей, которые прошли на пасхальных выходных. Несколько рек вышли из берегов.

По словам первого заместителя мэра Перигё Эмерика Лавитолы, властям пришлось запустить кризисную группу и задействовать различные службы и силы безопасности для наблюдения за ситуацией и оказания помощи населению в случае необходимости.

В середине марта этого года в столице Индонезии Джакарте из-за наводнения оказались затоплены 29 кварталов.

До этого власти города Талавера-де-ла-Рейна в испанской провинции Толедо эвакуировали семь учебных заведений, среди которых университет Кастилии-Ла-Манчи. Причиной резкий подъем уровня воды в реке Тахо.

Ранее ученые выяснили, что уровень морского льда в Арктике достиг рекордно низкого уровня.

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