Во Франции после проливных дождей начались наводнения

Во французской коммуне Перигё в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны небывалые более чем за 30 лет наводнениями. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«В ночь на вторник повышение уровня воды в реке Иль в регионе Перигё составило 3,43 метра, это самый высокий показатель с 1993 года», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что наводнения начались в результате обильных дождей, которые прошли на пасхальных выходных. Несколько рек вышли из берегов.
По словам первого заместителя мэра Перигё Эмерика Лавитолы, властям пришлось запустить кризисную группу и задействовать различные службы и силы безопасности для наблюдения за ситуацией и оказания помощи населению в случае необходимости.
В середине марта этого года в столице Индонезии Джакарте из-за наводнения оказались затоплены 29 кварталов.
До этого власти города Талавера-де-ла-Рейна в испанской провинции Толедо эвакуировали семь учебных заведений, среди которых университет Кастилии-Ла-Манчи. Причиной резкий подъем уровня воды в реке Тахо.
Ранее ученые выяснили, что уровень морского льда в Арктике достиг рекордно низкого уровня.