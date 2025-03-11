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В Испании эвакуировали университет и школы

В испанском городе Талавера-де-ла-Рейна эвакуировали школы из-за наводнения
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Gregorio Marrero/AP

Власти города Талавера-де-ла-Рейна в испанской провинции Толедо эвакуировали семь учебных заведений, среди которых университет Кастилии-Ла-Манчи. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-центре университета рассказали, что занятия были прекращены из-за особо опасного подъема уровня воды в Тахо.

Решение о временной приостановке занятий было принято утром 11 марта, когда ученики уже находились в классах. Эвакуация затронула образовательные учреждения, расположенные вблизи речного русла и в зонах потенциального подтопления.

Администрация учебных заведений предупредила, что уровень угрозы может возрасти. Родителей призвали обеспечить безопасный вывоз детей, особенно с учетом маршрутов школьных автобусов.

8 марта более 1,3 тысячи человек были эвакуированы из-за вызванного дождями наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

В феврале округ Лос-Анджелес в США снова столкнулся с природными катастрофами — после масштабных пожаров регион накрыли наводнения и оползни. По данным газеты New York Post, причиной стали ливни.

Ранее в Кургане рассказали о вероятности весеннего наводнения.

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