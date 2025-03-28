Уровень морского льда в Арктике достиг рекордно низкого уровня, выяснили ученые

Ученые выяснили, что в этом году зимний прирост морского льда в Арктике оказался самым слабым за всю 47-летнюю историю наблюдений. Этот тревожный сигнал изменения климата приведет к глобальным последствиям. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным Национального центра данных по снегу и льду, максимальная площадь арктического льда, зафиксированная 16 марта, составила 14,33 миллиона квадратных километров. Это на 80 тысяч квадратных километров меньше, чем предыдущий антирекорд, установленный в 2017 году. Потеря льда сравнима с территорией Калифорнии.

Исследователи связывают сокращение ледяного покрова с повышением температур, которое особенно заметно в Арктике. Регион нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета. Ослабление разницы температур между севером и югом влияет на движение атмосферных потоков, что приводит к изменению погодных условий по всему миру.

Кроме того, уменьшается не только площадь льда, но и его толщина. Это значит, что летом таяние пойдет еще быстрее. Хотя зимний антирекорд не гарантирует летнего минимума, тенденция сокращения льда в последние годы вызывает серьезное беспокойство.

Исчезновение арктического морского льда уже негативно сказывается на экосистеме. Летом таяние льдов ограничивает охотничьи территории белых медведей, делая их слабее и голоднее. Зимний лед особенно важен для рыбных промыслов и размножения тюленей.

С 1979 года, когда начались спутниковые наблюдения, зимняя площадь арктического льда сократилась примерно на территорию Пакистана. Ученые подчеркивают, что потеря летнего льда еще опаснее: открытая вода быстрее нагревается, накапливает тепло и делает осень и зиму теплее, что запускает замкнутый цикл разрушения ледяного покрова.

Пять самых низких показателей зимнего максимума зафиксированы после 2015 года, а в феврале этого года совокупная площадь морского льда в Арктике и Антарктике достигла рекордного минимума. Эти данные подтверждают, что климатические изменения ускоряются, требуя срочных мер для их смягчения.

Ранее ученые выяснили, как кальций мог повлиять на зарождение жизни.