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В Джакарте из-за наводнения затоплены десятки кварталов

BPBD: 29 кварталов затоплены в Джакарте из-за наводнения
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Willy Kurniawan/Reuters

В столице Индонезии Джакарте из-за наводнения затоплены 29 кварталов, сообщает Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BPBD).

Отмечается, что данные были собраны утром 18 марта.

«Наводнение зафиксировано в 29 жилых кварталах», — поделился руководитель центра данных и информации BPBD Джакарты Мохамад Йохан.

Больше всего из-за наводнения пострадали кварталы в Восточной, Южной и Западной Джакарте.

18 марта сообщалось, что в Нагайбакском районе Челябинской области ночью ситуация с паводками значительно ухудшилась. В поселке Остроленский был открыт пункт временного размещения для жителей, чьи дома начали подтопляться. Причиной обострения паводковой ситуации в администрации назвали обильное таяние снега и начавшийся дождь.

Уже сообщалось до этого, что из-за паводка подтопления произошли также в Брединском, Варненском, Сосновском, Троицком и Уйском районах области, что привело к проверкам прокуратуры.

Ранее Путин дал указания по компенсациям после паводка.

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