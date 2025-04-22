В Нижегородской области потушили пожар на производственном предприятии

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории производственного предприятия в городе Балахне в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«Пожар ликвидирован на площади 3000 квадратных метров», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал. Теперь дознавателям МЧС РФ предстоит установить точную причину произошедшего.

О возгорании на территории производственного предприятия в Балахне стало известно днем 21 апреля. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, огонь охватил отходы целлюлозно-бумажного производства. На место происшествия выезжали 12 сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

В ночь на 22 апреля в поселке Соловей-Ключ, расположенном в Приморском крае, загорелись два склада со строительными материалами. Пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров, при этом в одной из построек произошло обрушение конструкций.

К утру сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар, а затем ликвидировать открытое горение. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Рязанской области произошел пожар на молочном заводе.