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«Набирают всех»: в ГД объяснили смысл введения квот на платные места в вузах

Депутат Пилипенко: введение квот на платное обучение в вузах – необходимая мера
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

С 2026 года поступление в вузы на платное обучение планируется ограничить определенным количеством квот. Это позволит значительно повысить ответственность вузов и качество высшего образования, заявила в беседе с 360.ru член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Сейчас в соответствующий законопроект вносятся правки, повторно рассмотреть его планируется в нижней палате парламента после майских праздников. Документ затронет только те специальности, которые для экономики не имеют критической важности, а также не относятся к приоритетным для подготовки кадров, уточнила Пилипенко.

Суть инициативы заключается в том, что теперь государство будет контролировать не только число бюджетных мест, но и платных, которые ежегодно выделяются во время приемных кампаний, пояснила депутат. Она назвала проблемой тот факт, что сегодня зачастую вузы набирают студентов на платные места, хотя при этом даже не имеют нужного педагогического состава и госрегистрации. В итоге выпускники получают дипломы, не имеющие никакой ценности на рынке труда.

«Поэтому у нас серьезная озабоченность тем, что люди выходят на рынок с дипломами высшего образования, абсолютно не соответствуя тем требованиям, которые им предъявляют. Весь смысл этого законопроекта заключается в том, чтобы повысить ответственность вузов и качество высшего образования», — подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, такая мера заставит и абитуриентов более внимательно относиться к поступлению в вуз, выбирая по-настоящему важные сегодня специальности – например, факультеты, готовящие инженеров, на которых уже повысили количество бюджетных мест.

Напомним, законопроект разработали по поручению президента страны Владимира Путина, который подчеркнул проблему чрезмерного платного набора на специальности с низким спросом на рынке труда. Три думских комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже выразили поддержку документу. Некоторые университеты также заявили о своей готовности внедрить новые нормы.

Предполагается, что нововведения в первую очередь затронут государственные вузы, которые открыли множество филиалов в разных регионах, однако качество обучения в них зачастую не соответствует требованиям.

Ранее в России зафиксировали исторический рост поступлений на платные места в вузы.

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