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В России зафиксировали рекордный рост поступлений на платные места в вузы

ВШЭ: впервые за историю наблюдений число платников в вузах выросло на 10%
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Количество бюджетных мест в вузах России за 2024 год выросло на 0,6%. Также впервые за всю историю наблюдений зафиксирован рост зачислений на платное обучение на 10%, рассказали НСН в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Всего за прошлый год на бюджет поступили 337 тыс. российских абитуриентов. Выросло не только их количество, но и средний балл — он достиг 70,2. Лидерами по этому показателю являются Москва (средний балл 80,9), Петербург (78,1) и Калининград (71,1).

Но главным открытием стал резкий рост поступающих на платные места, сообщил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«У нас практически 10% прирост, такого не было почти за всю историю наблюдений», — подчеркнул он.

До этого в Минобре сообщили, что на 2025/26 учебный год российским вузам направлено более 619,1 тыс. бюджетных мест. Самый большой прирост бюджетных мест пришелся на медицинские специальности.

Ранее стало известно, когда российские вузы перейдут на новую систему образования.

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