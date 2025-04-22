В РФ с января зафиксировали более 1300 фактов подделки миграционных документов

МВД: с начала года в РФ выявили 1374 случая подделки миграционных документов

Сотрудники российских правоохранительных органов с января 2025 года зафиксировали 1374 факта подделки миграционных документов иностранными гражданами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«[Данное значение] на 41,6% превышает показатели прошлого года», — подчеркнула она.

В связи с этим Волк сочла необходимым напомнить, что подделка официальных документов и государственных печатей влечет за собой уголовную ответственность.

10 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с проведением экзаменов по русскому языку, истории страны и основам законодательства для иностранных граждан.

В ходе мероприятия Медведев назвал недопустимым предоставление гражданства мигрантам, которые имеют непогашенную судимость. По его мнению, такие иностранцы представляют угрозу для россиян.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ввести коллективную ответственность мигрантов за преступления, совершенные их детьми.