Медведев провел заседание комиссии СБ РФ по миграционной политике

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

В ходе заседания были обсуждены вопросы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, а также по истории России и основам законодательства для мигрантов.

«Обсудили проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны», — сказал Медведев.

Среди прочего политик указал на значительное число злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что проводить такие экзамены и выдавать сертификаты теперь смогут только государственные учреждения, вся процедура будет фиксироваться на видеозапись. Медведев отметил, что основная цель экзамена — повысить качество проверки знаний иностранцев.

Кроме того, в ходе заседания межведомственной комиссии речь шла о дополнительных мерах, которые позволят выявлять мигрантов, у которых есть неснятая или непогашенная судимость, поскольку эти люди представляют угрозу для общества, резюмировал Медведев.

До этого депутат Государственной думы Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о необходимости установить предельное количество попыток для детей иностранцев, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. По его словам, если ребенок с первого раза провалил тест, то он может повторно приступить к нему через какое-то время. При этом необходимо ограничить количество попыток, указал парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили «выслать всех» детей мигрантов.