Песков сообщил, что Путин не планирует ехать на похороны папы Римского

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны папы Римского Франциска, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Нет, таких планов у президента нет», — сказал Песков.

Он также пояснил, что пока нет информации, кто от России будет принимать участие в церемонии прощания.

«Пока не могу вам сказать, еще не принятое решение. Когда оно будет принято, мы вас проинформируем», — уточнил Песков.

Как сообщили в Ватикане, похороны папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля. В церемонии планируют принять участие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Понтифик будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Согласно опубликованному завещанию, могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»).

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.