Беркович и Петрийчук пытаются обжаловать приговор

Защитники режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, осужденных по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол», подали кассационные жалобы на приговор. Об этом рассказал адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин в беседе с РИА Новости.

«Кассационные жалобы на приговор поступили в суд первой инстанции», — сказал он.

В начале апреля сообщалось, что Беркович поставит в костромской колонии спектакль к 9 Мая. Беркович обратилась к своим подписчикам в Telegram-канале с просьбой поделиться семейными историями о годах Великой Отечественной войны. Ей интересны любые личные рассказы о нефронтовой жизни и быте того времени.

6 февраля сообщалось, что Беркович этапировали в исправительную колонию (ИК) № 3 в Костромской области. Там она успела поставить кукольный спектакль. Он занял третье место среди восьми участвовавших коллективов.

Беркович вместе с драматургом Светланой Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Тем не менее, суд выслушал стороны обвинения и защиты, после чего принял решение отправить обвиняемых в колонию.

Ранее сообщалось, что Беркович и Петрийчук могут ходатайствовать об УДО.