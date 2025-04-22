Россиянам рассказали, стоит ли ориентироваться на отзывы при выборе врача

При выборе врача стоит обращать внимание на отзывы других пациентов, потому что они могут создать общее впечатление о специалисте. Об этом kp.ru рассказал руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет», кандидат медицинских наук, практикующий врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Однако, по его словам, не все люди могут объективно оценить качество медицины, поэтому важно изучать как можно больше мнений. Из отзывов можно понять, как врач относится к пациентам, добавил он.

«Я прежде всего смотрю на отрицательные отзывы. Потому что положительные чаще могут быть заказными. А вот негативные прямо от души пишутся. Но важно обращать внимание, что именно человека взбесило. Если он возмущается, что долго ждал, аж 20 минут — это для меня «окей». Значит, врач пользуется спросом. Если же пишут, что грязный халат — может насторожить», — отметила физиолог, кандидат биологических наук, медицинский редактор и писатель Ольга Шестова.

До этого Алексей Парамонов говорил, что россиянам, которые хотят выбрать хорошего врача, лучше искать его в клинике доказательной медицины, которая работает на основе современных, проверенных стандартов, научно обоснованных подходов.

Ранее сообщалось, что в частной клинике в Москве напали на журналистов известного канала.