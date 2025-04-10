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В частной клинике в Москве напали на журналистов известного канала

СК начал проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ в московской клинике
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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ устанавливают обстоятельства нападения на журналистов российского телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля в частной клинике на Минской улице в Москве.

«Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности», — рассказали в СК.

По факту нападения на журналистов проводится проверка. По данным «Известий», сотрудника медучреждения арестовали на 15 суток.

Осенью прошлого года журналисты «Известий» подверглись нападению во время съемки сюжета про брачные агентства. После неудобных вопросов директор агентства Лана Ланская и ее супруг применили рукоприкладство к съемочной группе и отобрали микрофон. На место происшествия были вызваны полицейские.

Как уточняло тогда издание, Ланская называет себя «свахой миллионеров» и утверждает, что услугами ее элитного агентства пользуются успешные мужчины, которые ищут невест.

Ранее в Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов.

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