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Священник высказался по поводу пасхального кулича Киркорова за 100 тыс. рублей

Священник Лоргус: нельзя обвинять Киркорова в покупке кулича за 100 тыс. рублей
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Пользователи интернета негативно оценили действия певца Филиппа Киркорова, который купил на Пасху кулич за 100 тыс. рублей с дубайским шоколадом. Это расценили как спекуляцию на тему религии. Однако важно учитывать, что речь идет не о представителе церкви, поэтому осуждать исполнителя за покупку дорогого кулича – странно. Так в беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал священник Андрей Лоргус.

Своим поведением Киркоров действительно демонстрирует не христианские ценности, согласился священник.

«Но ведь мы говорим о человеке, который никак не связан с церковью, — добавил он. — Киркоров — личность медийная и светская. И его обвинять в том, что он представил кулич за баснословные суммы, как-то странно».

По словам священнослужителя, церковь действия артиста расценивает исключительно в поле светской беседы.

Также отец Андрей оценил фотографии основателя Telegram Павла Дурова, который поздравил подписчиков фотографией с оголенным торсом в хлеву в окружении козлят. По мнению священника, ничего недопустимого в этих снимках нет – просто светский человек запечатлел себя в образе Христа, что не имеет никакого отношения к православию и церкви.

«Так что дело его», — заключил Лоргус, добавив, что медийные личности всегда нестандартно подходят к поздравлению своих подписчиков, даже если речь идет о религиозных праздниках.

Напомним, 19 апреля Киркоров показал кулич за 100 тыс. рублей, разработанный дизайнером Денисом Симачевым. Пасхальный хлеб массой 1,9 килограмма наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами, а его верхушка сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола. Изначально цена такого кулича составляла около 15 тыс. рублей, однако из-за высокого спроса он стал дорожать.

Ранее священник оценил увлечение российской молодежи монастырингом.

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Пасха-2025
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