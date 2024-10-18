Священник оценил увлечение российской молодежи монастырингом

Монастыринг среди россиян пока не стал по-настоящему массовым явлением, моды на такую смену образа жизни сегодня нет. А сам по себе уход в монастырь при наличии психологических проблем вряд ли поможет – чаще нужна помощь специалиста, отметил в беседе с 360.ru настоятель Георгиевского храма в Нахабине иерей Павел Островский.

Публикации о популярности монастыринга, по мнению Островского, сделаны на пустом месте. В целом это всегда происходило, не в больших масштабах, отметил он.

Что касается пользы такой смены образа жизни, то иногда это действительно нужно человеку – поехать в монастырь, пожить там и потрудиться, вместо закапывания в проблемах, согласился священник. Он рассказал, что не раз видел, как помощь Церкви и смена мировоззрения помогала людям решить проблемы.

Однако происходит это не всегда, добавил Островский.

«Если человеку реально нужна помощь психолога, то есть у него какие-то проблемы, а, может, даже психотерапевта, то надо обращаться к специалисту», — пояснил он.

Напомним, сообщалось, что сегодня среди представителей поколения Z – набирает популярность так называемый монастыринг. Это новое увлечение молодежи, которая начинает уходить в монастыри на время из-за усталости и эмоционального выгорания. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал такое увлечение молодежи, призвав больше говорить об этом и снимать фильмы.

Ранее белорусский священник увидел в квадроберах Божий промысел.