Павел Дуров поздравил пользователей Telegram с Пасхой

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил пользователей мессенджера с Пасхой. Соответствующее сообщение он выложил в своем канале.

Он назвал этот праздник «‎днем свободы и возрождения».

В начале апреля Павел Дуров опубликовал в своем профиле загадочную фотографию низкого качества, а после изменил ее и раскрыл свой домашний адрес. На изначально опубликованном изображении, судя по всему, сделанном с приближением, были заметны элементы рабочего стола: салфетница, папка и несколько ручек. Цель публикации остается неясной, а также неизвестно, была ли эта история случайной или намеренной.

Спустя полчаса Дуров не стал удалять историю, но изменил ее, добавив подпись «Working...» («Работаю») и два стикера — хлопающие ладоши и геометку «The Walk At JBR». Последнее — это торгово-развлекательный променад The Walk в районе Jumeirah Beach Residence (JBR) в Дубае.

Предположительно, там живет Дуров. На это указывает то, что в шести километрах от точки с фотографии основателя мессенджера расположен офис Telegram — в Business Central Towers. В этом же комплексе расположен дубайский офис игровой компании Riot Games, ИТ-компании F5 Networks, владеющей TikTok ByteDance, и других брендов.

Ранее пользователи раскритиковали Telegram за навязывание платных услуг.