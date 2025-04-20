Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Павел Дуров поздравил пользователей Telegram с Пасхой

Павел Дуров назвал праздник Пасхи днем свободы и возрождения
close
Telegram-канал «Du Rove

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил пользователей мессенджера с Пасхой. Соответствующее сообщение он выложил в своем канале.

Он назвал этот праздник «‎днем свободы и возрождения».

В начале апреля Павел Дуров опубликовал в своем профиле загадочную фотографию низкого качества, а после изменил ее и раскрыл свой домашний адрес. На изначально опубликованном изображении, судя по всему, сделанном с приближением, были заметны элементы рабочего стола: салфетница, папка и несколько ручек. Цель публикации остается неясной, а также неизвестно, была ли эта история случайной или намеренной.

Спустя полчаса Дуров не стал удалять историю, но изменил ее, добавив подпись «Working...» («Работаю») и два стикера — хлопающие ладоши и геометку «The Walk At JBR». Последнее — это торгово-развлекательный променад The Walk в районе Jumeirah Beach Residence (JBR) в Дубае.

Предположительно, там живет Дуров. На это указывает то, что в шести километрах от точки с фотографии основателя мессенджера расположен офис Telegram — в Business Central Towers. В этом же комплексе расположен дубайский офис игровой компании Riot Games, ИТ-компании F5 Networks, владеющей TikTok ByteDance, и других брендов.

Ранее пользователи раскритиковали Telegram за навязывание платных услуг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами