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Киркоров похвастался пасхальным куличем от дизайнера за 100 тыс. рублей

Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тыс. рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тыс. рублей. Пасхальный хлеб за баснословную сумму денег Киркоров показал на видео, размещенном в социальных сетях.

«Красота неимоверная, просто лепота», — прокомментировал артист.

Показанный на видео кулич принадлежит задумке дизайнера Дениса Симачева — пасхальный хлеб массой 1,9 килограмма наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами, а его верхушка сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола. Изначально цена такого кулича составляла около 15 тыс. рублей, однако из-за высокого спроса цена пошла вверх.

Врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев рассказал, что на 100 граммов кулича приходится около 300-400 калорий, поэтому пасхальный хлеб является очень калорийным продуктом.

До этого врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, завкафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное поедание куличей может негативно повлиять на состояние ЖКТ, поэтому лучше всего есть их небольшими порциями в течение дня.

Ранее в России создали дорогие золотой кулич и пасхальный iPhone.

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