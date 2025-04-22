Жители Армении начали протесты из-за цен на транспорт

Жители населенных пунктов Прошян и Касах в Армении начали протесты в связи с повышением цен на общественный транспорт. Об этом сообщает онлайн-ресурс news.am.

Жители двух сел, находящихся рядом с Ереваном, перекрыли одну из ключевых трасс Армении, которая ведет в том числе к границе с Грузией. На место протеста уже прибыли полицейские, которые пока не предпринимают активных действий для разблокировки автотрассы.

В издании добавили, что подобный инцидент в последний раз происходил 10 апреля.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» заявила о намерении обратиться в ООН из-за якобы применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде.

Ранее полицейский повредил ногу при разгоне протеста в Сербии.